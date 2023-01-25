Подробности о новом мотоцикле, разработанном в России — журнал За рулем

Подробности о новом мотоцикле, разработанном в России

Ведущее проект Aurus ФГУП «НАМИ» поделилось подробностями проекта мотоцикла Merlon, который продолжит линейку отечественного премиального бренда.

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Пожалуй, самая интересная деталь: помимо эскортных мотоциклов планируется и более бюджетная модель для потребительского рынка. Главный конструктор Aurus Merlon — Сергей Молоденов, работавший ранее на Ducati и уже применивший итальянский опыт и связи на российском проекте.

Для Merlon в стенах НАМИ с нуля разработаны рама, подвески, силовая установка, трансмиссия, батарея, инвертор, система термостатирования. Покупные части — тормоза, подшипники, приводной ремень, крепеж и некоторые другие компоненты.

Подробности о новом мотоцикле, разработанном в России

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Известны характеристики: мощность электромотора 140 кВт (190 л.с.), крутящий момент 350 Нм, емкость батареи 21 кВт*ч, запас хода до 220 км, снаряженная масса 350 кг, привод задний. Байк ускоряется до сотни за 4 секунды и имеет максималку в 200 км/ч.

Предсерийная версия выпущена в 2022 году, а к настоящему моменту собрана партия прототипов. Производство планируют наладить на мощностях проектного института в Москве. Сроком запуска электромотоциклов в производству означен 2024 год.

Источник: ВКонтакте / Русские автомобили, Telegram / НАМИ

Фото: ФГУП «НАМИ»

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