Дизельный мотор и новая трансмиссия: глава УАЗа поделился планами

Реализовать их Ульяновский автозавод планирует уже в 2024 году.

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Генеральный директор предприятия Адиль Ширинов рассказал, что на автозаводе ведутся разработки дизельного двигателя и новой механической коробки передач.

«Активно будем работать над тем, чтобы в течение 2023 года подготовить максимальную базу и в мае 2024 года выпустить модернизированные продукты на базе УАЗа. Это будет дизельный двигатель с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Он точно будет интересен клиенту и позволит нам дальше наращивать объемы», — раскрыл планы Ширинов.

Он также отметил, что отказываться от выпуска какой-либо модели на предприятии не планируют, так как на всю линейку автомобилей сейчас есть спрос Более того, будет проведена модернизация текущих продуктов. А в следующем году Ширинов пообещал запуск нового продукта под брендом «Соллерс».

Источник: Панорама УАЗ

Фото: УАЗ