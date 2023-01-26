Завод Hyundai в Санкт-Петербурге объявил 20 февраля рабочим днем — журнал За рулем

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге объявил 20 февраля рабочим днем

На предприятии идет процесс увольнения работников.

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На заводе корейского автопроизводителя Hyundai в Санкт-Петербурге 20 и 21 февраля 2023 года объявлены рабочими днями. С учетом того, что выпуск автомобилей там был приостановлен еще в марте прошлого года и с тех пор завод находится в простое, инсайдеры предполагают что таким образом будет проведена «перекличка» сотрудников.

При этом еще в начале месяца стало известно о том, что на предприятии началась процедура увольнения работников. Процесс планируется завершить к 19 февраля. Как сообщалось ранее, работников увольняют по соглашению сторон с выплатой 12 окладов + 0,5 оклада за каждый полный год работы в компании.

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По некоторым данным, как раз к 20 февраля должна появиться какая-то определенность с покупателем завода из Казахстана и перспективами изготовления кузовов для «Астаны-моторс».

Источник: Русский автомобиль

Фото: Hyundai

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