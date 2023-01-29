Дорожные камеры со встроенными шумомерами ловят нарушителей — журнал За рулем

Дорожные камеры со встроенными шумомерами ловят нарушителей

Гонять с ревом по улицам безнаказанно уже не получится.

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Использование дорожных камер, оснащенных шумомерами, для обнаружения автомобилей и мотоциклов, которые создают чрезмерный шум, расширяется в Нью-Йорке.

Эти новые видео- и аудиоустройства записывают номерные знаки автомобилей-нарушителей, издающих недопустимый уровень шума, точно так же, как придорожные камеры снимают мчащиеся автомобили.

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Владельцам транспортных средств грозит штраф в размере 800 долларов за первое нарушение правил шума и штраф в размере 2625 долларов за повторное.

По мнению городских властей, данные меры должны помочь в борьбе с незаконной модификацией глушителей и выхлопных систем автовладельцами.

О наказании автовладельцев, гоняющих с запредельным ревом моторов, задумались и в России. Для нарушителей определен максимальный штраф в размере 30 тыс. рублей. Осталось только внести поправки в федеральный КоАП и настроить работу камер.

Источник: Eyewitness News

Фото: Unsplash

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