Дорожные камеры со встроенными шумомерами ловят нарушителей

Использование дорожных камер, оснащенных шумомерами, для обнаружения автомобилей и мотоциклов, которые создают чрезмерный шум, расширяется в Нью-Йорке.
Эти новые видео- и аудиоустройства записывают номерные знаки автомобилей-нарушителей, издающих недопустимый уровень шума, точно так же, как придорожные камеры снимают мчащиеся автомобили.
Владельцам транспортных средств грозит штраф в размере 800 долларов за первое нарушение правил шума и штраф в размере 2625 долларов за повторное.
По мнению городских властей, данные меры должны помочь в борьбе с незаконной модификацией глушителей и выхлопных систем автовладельцами.
О наказании автовладельцев, гоняющих с запредельным ревом моторов, задумались и в России. Для нарушителей определен максимальный штраф в размере 30 тыс. рублей. Осталось только внести поправки в федеральный КоАП и настроить работу камер.
Источник: Eyewitness News
Фото: Unsplash
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