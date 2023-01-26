Выпуск деталей для авиадвигателей организуют в московском мегакомплексе — журнал За рулем

Выпуск деталей для авиадвигателей организуют в московском мегакомплексе

Инвестиции в проект составят почти 35 млрд рублей.

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В Москве планируется построить крупнейший промышленный комплекс по производству деталей для авиационных двигателей. Базовой площадкой для комплекса выбрана территория «Салюта» на проспекте Буденного. Туда перенесут производство «ММП им. В.В. Чернышева», которое сейчас расположено в районе Тушино. Кроме того, будут построены и новые производственные цеха.

Общая площадь четырех производственных корпусов составит более 77 тыс. кв. м, выпускать будут комплектующие для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных ВК-650В, ВК-1600В.

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В «Ростехе», курирующем этот проект, сообщили, что строительство начнется в этом году, а инвестиции в проект составят почти 35 млрд рублей. Возведение четырех основных производственных объектов планируется завершить в 2026 году.

Источник: «Известия»

Фото: «Ростех»

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