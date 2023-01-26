Страховщикам дали доступ к городским камерам — журнал За рулем

Страховщикам дали доступ к городским камерам

Это помогло сократить сроки рассмотрения и урегулирования сложных ДТП, а также выявить мошенников.

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В Казани страховая компания получила доступ к трем тысячам городских камер. В рамках пилотного проекта «АльфаСтрахование» с помощью записей смогла более детально изучать ДТП, по которым требовалось провести выплаты. Также это помогло страховой компании выявить инсценировки ДТП или разрешить споры между участниками дорожных происшествий. Все это в результате сказалось на сроках урегулирования страховых событий.

«Опыт работы с городскими камерами в Казани однозначно можно признать эффективным и положительным. Мы сократили срок урегулирования событий даже по непростым случаям в среднем до 5 дней, а также избежали множества спорных ситуаций благодаря тому, что имели на руках непреложные доказательства», — рассказал директор Казанского филиала компании Сергей Бабушкин.

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Он уверен, что такое взаимодействие необходимо страховым компаниям. Широкое использование геоинформационных систем и 2ГИС аналитики в будущем может помочь свести к минимуму ошибки при рассмотрении заявлений о ДТП, а также сделает работу с клиентами в этой части максимально прозрачной, отметил Бабушкин.

Источник: Российская газета

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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