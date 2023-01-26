Вот это цифра: сколько «китайцев» выпустил всего один российский завод за три года

Автозавод Haval Motor Manufacturing Rus (HMMR) отметил выпуск 100-тысячного автомобиля: 25 января красный полноприводный кроссовер Jolion под номером «100 000» сошел с конвейера. Для оформления этого достижения предприятию понадобилось 3,5 года — HMMR заработал в июне 2019-го.
Great Wall Motor, которой принадлежит Haval, — единственный автомобильный концерн из КНР, подписавший СПИК в России. Указанный завод делает машины по полному циклу — есть сварка и окраска кузовов, штамповка тоже по большей части отечественная. В 2023 году планируется к запуску собственное производство двигателей и коробок передач.
Сейчас завод выпускает компактный Haval Jolion, среднеразмерные F7, F7x и Dargo, рамный внедорожник H9. В первом полугодии к ним добавится еще одна модель — по некоторым данным, это будет кроссовер H6 нового поколения.
Фото: Haval
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