Наказание за рассеянность: сколько стоит забыть документы дома и что делать — журнал За рулем

Наказание за рассеянность: сколько стоит забыть документы дома и что делать

Решение вопроса есть.

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Оказаться в ситуации, когда отсутствие документов обнаруживаешь лишь тогда, когда тебя остановил инспектор, может каждый. Напомним, что при себе водитель должен иметь права и СТС.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ, управление машиной без документов влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

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Раньше можно было уговорить инспектора не наказывать за забывчивость и по номеру паспорта найти права в базе ГИБДД. Однако, если водитель забывал и паспорт, то проверить его личность не представлялось возможным, как и определить его водительское удостоверение.

Теперь с этим стало проще: с середины января 2023 года в приложении «Госуслуги Авто» был запущен сервис, в котором появилась электронная версия водительского удостоверения. Там же размещена и цифровая копия СТС.

Если вы озаботились созданием своих электронных документов, то их вполне можно предъявить инспектору. У сотрудников ГИБДД есть программы для автоматического считывания QR-кодов электронных прав.

Но, напомним, что пока с водителя не снимается обязанность возить с собой оригиналы документов. Поэтому перед выездом лучше лишний раз проверить, на месте ли документы.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

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