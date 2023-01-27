Обычный ВАЗ-2105? Как бы ни так! Уникальный «зверь» под капотом — журнал За рулем

Обычный ВАЗ-2105? Как бы ни так! Уникальный «зверь» под капотом

В Сеть выложили фотографии редкой модификации ВАЗ-2105, сейчас эта машина находится в музее АВТОВАЗа в Тольятти.

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В сопроводительной табличке указано, что автомобиль произведен «по заказу органов ГБ» в 1993 году. Судьба этой «пятерки» интересным образом отражает эпоху, в которую она рождена. Сообщается, что в девяностые машина использовалась заказчиком (то есть теми самыми органами), а позже — детективной службой «Лада-Банка» (так и написано) и частным лицом. Машина активно эксплуатировалась до 2004 года. Что же в ней особенного?

Модификация называется ВАЗ-21059, и под капотом тут стоит двухсекционный роторно-поршневой двигатель ВАЗ-411 РПД. В двигателе применен четырехкамерный карбюратор и топливный насос Mazda. При рабочем объеме 1,3 литра отдача составляет 140 л.с. — с такой энерговооруженностью машина разгоняется до 100 км/ч за 9 секунд и имеет максималку в 180 км/ч. Немного по меркам спорткаров, но это явно не то, чего ждешь (и, тем более,ждал в 1990-е) от обычной с виду «пятерки».

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Обычный ВАЗ-2105? Как бы ни так! Уникальный «зверь» под капотом

Интересно, что у автомобиля полностью продублирована система зажигания, а также некоторые другие компоненты — например, тут два топливных бака и два аккумулятора… В 2011 году машину передал музею житель Тольятти А. Ю Сафонов.

Источник: Avtograd news

Фото: Avtograd news


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