Смотрите, грузовик «разулся» на полной скорости (видео) — журнал За рулем

Смотрите, грузовик «разулся» на полной скорости (видео)

Недалеко от белорусского города Ивье случилось ДТП, которое могло бы иметь куда более печальные последствия...

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На днях при движении по белорусской трассе М6 видеорегистратор одного из автомобилей заснял очень напряженный эпизод: развозной Iveco на ходу «отстрелил» два задних колеса — по одному с каждого борта. За рулем грузовика находился 55-летний водитель, который сумел чудом удержать автомобиль от опрокидывания. Как он пояснил позже, отлетевшие колеса ему поставили на станции техобслуживания.

После инцидента грузовик снова отправился в ремонт. А водитель получил штраф за управление неисправным транспортным средством — 2 базовые величины. Принятая в РБ базовая величина составляет 37 белорусских рублей, то есть в рублях российских кошелек шофера «похудел» примерно на 2 тысячи...

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Источник: ВКонтакте / Главная дорога

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