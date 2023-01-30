Смотрите, грузовик «разулся» на полной скорости (видео)

На днях при движении по белорусской трассе М6 видеорегистратор одного из автомобилей заснял очень напряженный эпизод: развозной Iveco на ходу «отстрелил» два задних колеса — по одному с каждого борта. За рулем грузовика находился 55-летний водитель, который сумел чудом удержать автомобиль от опрокидывания. Как он пояснил позже, отлетевшие колеса ему поставили на станции техобслуживания.
После инцидента грузовик снова отправился в ремонт. А водитель получил штраф за управление неисправным транспортным средством — 2 базовые величины. Принятая в РБ базовая величина составляет 37 белорусских рублей, то есть в рублях российских кошелек шофера «похудел» примерно на 2 тысячи...
Источник: ВКонтакте / Главная дорога
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