Названа стоимость седана Kaiyi E5: цена адаптируется под покупателя — журнал За рулем

Названа стоимость седана Kaiyi E5: цена адаптируется под покупателя

У автомобилей будут различные комплектации, подстроенные под запросы клиентов.

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Цена нового китайского седан Kaiyi E5, производство которого стартовало на калининградском заводе «Автотор», будет начинаться от одного миллиона рублей. Как сообщил старший вице-президент «Автотор-холдинга» Евгений Петухов, под каждую категорию клиентов будет разработана своя комплектация, а также программа приобретения, поддержки и стимулирования спроса.

«Под каждого покупателя предполагается комплектация — для розничного потребителя одна комплектация, для такси — другая, для каршеринга — третья. Поэтому цена может начинаться, скажем так, от 1 млн рублей и ниже, и, собственно говоря, выше», — подчеркнул топ-менеджер «Автотора».

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Названа стоимость седана Kaiyi E5: цена адаптируется под покупателя

Гарантия на автомобиль будет три года или 150 тыс. км пробега, добавил Петухов.

Источник: ТАСС

Фото: Виталий Невар/ТАСС

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