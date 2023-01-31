«Автотор» озвучил планы по выпуску автомобилей в 2023 году — журнал За рулем

«Автотор» озвучил планы по выпуску автомобилей в 2023 году

У Калининградского автопроизводителя есть оптимистичный и пессимистичный прогнозы.

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Завод «Автотор» планирует в этом году произвести до 100 тыс. автомобилей. Как заявил председатель совета директоров «Автотор-холдинг» Валерий Горбунов на церемонии запуска в промышленное производство новой модели Kaiyi E5, предприятие рассчитывает поставить на конвейер еще четыре модели.

«Таким образом, в этом году, кроме той первой линии, которую мы сегодня загружаем, мы надеемся загрузить все линии и выйти при самом хорошем раскладе на 100 тыс. автомобилей производства, но по пессимистичному варианту — на 70 тыс.», — отметил он.

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Горбунов также рассказал, что сейчас завершаются переговоры с еще как минимум двумя партнерами. Таким образом, модельный ряд на «Автоторе» может еще расшириться.


Источник: ТАСС

Фото: vk.com/avtotor_ru

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