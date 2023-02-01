Белоруссия вновь продает автомобили россиянам. Но есть проблема

Белорусские автодилеры отказывались продавать свои автомобили россиянам. Пошли жалобы, и в Евразийской комиссии отреагировали. Теперь в дилерских центрах соседней страны уже находят какие-то варианты для клиентов из России.
Однако сложности все равно остались. Например, китайские Coolray и Atlas Pro идут только по предзаказу, в свободном доступе машины будут с весны. В наличии только Tugela.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
По российскому паспорту купить можно, но поставить машину на учет нельзя из-за несоответствия документов.
Выход есть — нужно, чтобы машину купил белорус, поставил на учет, снял с учета и передал россиянину по договору купли-продажи. Что касается цен, в отличие от России, цены в Белоруссии устанавливает завод-производитель — завод «Белджи». Дилеры менять их не имеют права.
Однако Евросоюз готовит большой пакет санкций против Белоруссии, в котором есть и такие пункты, как запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и торговые ограничения на предметы роскоши. Притянуть продажу автомобилей под это можно. Тогда белорусский рынок придет к российскому состоянию.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм
Источник: BFM
Фото: Kia, АГН «Москва»
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.