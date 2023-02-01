Haval начал производство нового большого кроссовера

В Китае стартовала сборка кроссовера Haval H-Dog, который появится на рынке Китая уже в этом году.
H-Dog полностью повторяет автомобиль, который ранее показывали на автосалонах. Его отличает довольно широкий усилитель бампера.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
H-Dog по размерам схож со Skoda Kodiaq. Его габариты: 4705 х 1908 х 1780 мм, колесная база — 2810 мм.
Автомобиль оснащен мотором 2 л, мощностью 238 л.с, это модификация агрегата, знакомого нам по Haval Dargo. Приводов предлагается два на выбор — передний или полный. Пока выпускают бензиновую версию, в будущем выйдет и H-Dog с гибридной системой в основе с 1,5-литровым ДВС. Его суммарная мощность составит 326 л.с. и 530 Нм.
О перспективах появления на рынке России ничего не известно, но Haval обещала привезти в Россию новую модель в течение 2023 года, и вполне возможно, ею может оказаться H-Dog.
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Источник: «Китайские автомобили»
Фото: Haval, Autohome.com.cn
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