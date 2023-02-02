«Соллерс» сменил директоров на своих заводах — журнал За рулем

«Соллерс» сменил директоров на своих заводах

Кадровые решения приняты в соответствии с новой структурой управления.

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В условиях сложнейших вызовов прошедшего года ПАО «Соллерс» сменило генеральных директоров на своих заводах — «Соллерс Алабуга», УАЗе и производственной площадке во Владивостоке.

Генеральным директором ООО «Соллерс Алабуга» назначен Алексей Матасов, ранее занимавший должность исполнительного директора данного предприятия. На должность генерального директора ООО «Ульяновский автомобильный завод» назначен Алексей Спирин, который до настоящего момента занимал позицию исполнительного директора предприятия. Ранее этими площадками руководил глава совета директоров «Соллерса» Адиль Ширинов.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Производственную площадку «Соллерс» во Владивостоке — ООО «Автомобильные Индустриальные Технологии» — возглавил Ильдар Хисматуллин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

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Источник: Sollers

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