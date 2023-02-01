Старый Икарус превратили в шикарный автодом

Причем превратили-то довольно давно — автобус работал в Санкт-Петербурге как передвижной ночной клуб на 50 человек.

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Вероятно, на прибыльности бизнеса сказалась пандемия — автобус решили продать. По сути, это 17-метровая оранжевая «гармошка» Ikarus 280.33, выпущенная в 1994 году. Но измененная гофрированным алюминием и новыми зеркалами внешность на это никак не намекает. Внутри же вас ждет:

диджейский пульт рядом с местом водителя

6 ЖК-экранов

караоке

зеркальный потолок

кожаные диваны

деревянный буфет в стиле ар-деко

холодильники

танцпол на поворотном круге «гармошки»

хромированные поручни

чилл-аут с отдельным телевизором

санузел

бензогенератор

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Передвижной клуб рассчитан на 50 человек, автобус на ходу и был снят с учета. Цена была выставлена не очень высокая для столь уникального транспортного средства — 350 тысяч рублей. Так что неудивительно, что этот пати-бас уже купили.

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Источник: Все о грузовиках — Trucksplanet

Фото: Авито