Старый Икарус превратили в шикарный автодом — журнал За рулем

Старый Икарус превратили в шикарный автодом

Причем превратили-то довольно давно — автобус работал в Санкт-Петербурге как передвижной ночной клуб на 50 человек.

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Вероятно, на прибыльности бизнеса сказалась пандемия — автобус решили продать. По сути, это 17-метровая оранжевая «гармошка» Ikarus 280.33, выпущенная в 1994 году. Но измененная гофрированным алюминием и новыми зеркалами внешность на это никак не намекает. Внутри же вас ждет:

  • диджейский пульт рядом с местом водителя
  • 6 ЖК-экранов
  • караоке
  • зеркальный потолок
  • кожаные диваны
  • деревянный буфет в стиле ар-деко
  • холодильники
  • танцпол на поворотном круге «гармошки»
  • хромированные поручни
  • чилл-аут с отдельным телевизором
  • санузел
  • бензогенератор

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Старый Икарус превратили в шикарный автодом

Передвижной клуб рассчитан на 50 человек, автобус на ходу и был снят с учета. Цена была выставлена не очень высокая для столь уникального транспортного средства — 350 тысяч рублей. Так что неудивительно, что этот пати-бас уже купили.

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Источник: Все о грузовиках — Trucksplanet

Фото: Авито

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