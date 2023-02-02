Дилеры: в автосалонах закончились машины Lada Vesta

Автомобили Lada Vesta, в целом, закончились в российских дилерских центрах, сообщили их представители.
Производство Lada Vesta было приостановлено еще весной 2022 года из-за проблем с комплектующими. В марте возобновят выпуск, но уже обновленной версии Lada Vesta NG, и не в Ижевске, как раньше, а в Тольятти. Пока в комплектации с механической коробкой передач.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
На данный момент автомобилей Lada Vesta, в целом, в дилерских центрах не осталось, могут быть единичные экземпляры. Последнее поступление товарных машин было в июне прошедшего года, рассказали в РОАД.
По информации самих дилеров, поставки Lada Vesta NG ожидаются в марте-апреле 2023 года.
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Источник: РИА Новости
Фото: Павел Ворожцов/ТАСС
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