В пятерке самых популярных моделей января три Лады и два «китайца»

В январе 2023 года в России было продано 45,2 тыс. легковых автомобилей, что на 47,4% меньше, чем в январе прошлого года.
Первенство по моделям сохранила Lada Granta с результатом 11 910 проданных автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем год назад, такую статистику приводит «Автостат».
При этом рыночная доля Гранты выросла более чем впятеро, в итоге превысив 26%.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В Топ-5 также вошли:
- Lada Niva Travel — 2951 шт. (+87,1%)
- Chery Tiggo 7 PRO — 2283 шт. (рост в 2,4 раза)
- Lada Niva Legend — 2088 шт. (+69,2%)
- Geely Coolray — 1793 шт. (рост в 2,5 раза).
- Что касается Топ-25, то туда попали сразу семь новичков, все они китайского происхождения:
- Omoda C5 — 1187 шт.
- Chery Tiggo 8 Pro Max — 965 шт.
- Exeed LX — 601 шт.
- Chery Tiggo 4 Pro — 519 шт.
- Chery Tiggo 8 Pro — 422 шт.
- Haval Dargo — 411 шт.
- Chery Tiggo 7 Pro Max — 291 шт.
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Источник: «Автостат»
Фото: Unsplash
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