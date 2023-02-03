В пятерке самых популярных моделей января три Лады и два «китайца»

А среди 7 новичков года — все автомобили из Поднебесной.

Материалы по теме Названы китайские авто, которые в январе «рванули» по цене

В январе 2023 года в России было продано 45,2 тыс. легковых автомобилей, что на 47,4% меньше, чем в январе прошлого года.

Первенство по моделям сохранила Lada Granta с результатом 11 910 проданных автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем год назад, такую статистику приводит «Автостат».

При этом рыночная доля Гранты выросла более чем впятеро, в итоге превысив 26%.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В Топ-5 также вошли:

Lada Niva Travel — 2951 шт. (+87,1%)

Chery Tiggo 7 PRO — 2283 шт. (рост в 2,4 раза)

Lada Niva Legend — 2088 шт. (+69,2%)

Geely Coolray — 1793 шт. (рост в 2,5 раза).

Что касается Топ-25, то туда попали сразу семь новичков, все они китайского происхождения:

Omoda C5 — 1187 шт.

Chery Tiggo 8 Pro Max — 965 шт.

Exeed LX — 601 шт.

Chery Tiggo 4 Pro — 519 шт.

Chery Tiggo 8 Pro — 422 шт.

Haval Dargo — 411 шт.

Chery Tiggo 7 Pro Max — 291 шт.

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Источник: «Автостат»

Фото: Unsplash