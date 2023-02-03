Автовладельцев предупредили об афере с «треугольником» при продаже машины — журнал За рулем

Автовладельцев предупредили об афере с «треугольником» при продаже машины

Это когда мошенник обманывает и продавца, и покупателя.

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О схеме с так называемым треугольником — когда посредник копирует реальное объявление о продаже машины и размещает его на другом сайте с занижением цены  — рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Таким образом, аферист быстро находит покупателя, ведет с ним переговоры, представляясь реальным продавцом, а с автовладельцем посредник-«прокладка» ведет переговоры как покупатель.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Далее мошенник договаривается о встрече с покупателем и говорит ему, что машину покажет водитель или друг, а все расчеты пройдут путем перечисления денег на карту.

Продавцу он говорит, что к нему приедет его представитель, который подпишет все документы и заберет машину, но оплату он сам произведет на карту продавца. Таким образом, в момент подписания договора купли-продажи «прокладка» получает деньги от покупателя на свою карту и пропадает.

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Источник: Газета.Ru

Фото: Unsplash

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