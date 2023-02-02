Автоэксперты дали советы, как тормозить без тормозов

К тормозной системе автомобиля требуется самое пристальное внимание. Но, увы, по самым разным причинам она может выйти из строя. Страшнее всего, когда это случается на ходу.
В чрезвычайной ситуации эксперты рекомендуют в первую очередь «продавить» систему, то есть несколько раз нажать на педаль ритмичными движениями. Эти действия помогут восстановить давление в тормозной системе и увеличить эффективность торможения.
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Если это не помогло, то надо переключаться на более низкие передачи, «тормозя двигателем». Также можно попытаться затормозить с помощью ручника, но этот вариант приемлем на небольшой скорости, чтобы машину не развернуло.
Эксперты также советуют начать маневрировать: при перестроении с одной полосы на другую возникает дополнительное сопротивление. В итоге скорость автомобиля постепенно падает.
На крайний случай остается тормозить с помощью препятствий — сугроба либо гравия на обочине.
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Источник: NJcar
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