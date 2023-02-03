Уличные пробки разрушают мозг: ученые бьют тревогу — журнал За рулем

Уличные пробки разрушают мозг: ученые бьют тревогу

Страдает и водитель, и пассажиры.

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Передвигаться на своем автомобиле, конечно, комфортнее, нежели в общественном транспорте. Только вот стоять в пробках иногда приходится часами. А это, по мнению ученых из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории, пагубно влияет на мозг.

Исследователи выяснили, что мозгу становится хуже уже через два часа пребывания в пробке. Причина этого — в дизельных выхлопных газах, которые приходится вдыхать сидя в машине. Особенно летом, когда опущены стекла.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В ходе эксперимента ученые создали для его участников такие же условия, в каких обычно находится автомобилист или пассажир в пробке. Одновременно специалисты оценивали активность их мозга, особенно память и умственные способности.

Выводы были неутешительные: чем дольше человек пребывал в «пробочных» условиях, тем сильнее у него ослабевали определенные зоны в мозге. Исследователи убеждены, что виной всему именно выхлопные газы, которые губят не только легкие, но и интеллект.

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Источник: Еhjournal

Фото: depositphotos.com

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