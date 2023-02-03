Названы самые ржавеющие иномарки в России — журнал За рулем

Названы самые ржавеющие иномарки в России

Список многих удивит.

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Директор кузовного цеха СТО «Виадук» Алексей Марланд отметил, что из современных автомобилей сильнее всего подвержены коррозии машины японских брендов. По его словам, их кузов, чаще всего, имеет тонкое и легко изнашивающееся лакокрасочное покрытие.

«Традиционно на немецких автомобилях премиум-сегмента, таких как Mercedes-Benz, BMW и Audi, слой ЛКП толще и материалы качественнее. На Volkswagen качество скромнее. Практически у всех японских автопроизводителей качество окраски слабое, встречаются непрокрасы концов крыльев и дверей», — рассказал эксперт.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Что касается корейских авто, то ЛПК у них лучше, чем у японских, а вот качество металла оставляет желать лучшего.

Самый же плохой металл, по мнению эксперта, применяется в китайских кузовных запчастях.

Ранее мы рассказывали, в каких городах машины гниют быстрее всего.

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Источник: Газета.ru

Фото: «За рулем»

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