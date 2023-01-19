Сто раз подумайте, прежде чем покупать авто из столиц: и вот почему

Использование агрессивной химии на дорогах не идет на пользу кузову.

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Чтобы растопить лед на дорогах в наиболее крупных городах России регулярно используется пескосоляная смесь. Такая обработка сказывается на состоянии кузова, рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Он отметил, что больше сильнее всего страдают от коррозии автомобили в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городов средней полосы и северной части России.

«В этих регионах страны кузова живут меньше, либо быстрее зацветают ржавчиной, чем в каких-то отдаленных уголках, где зимой чистый снег и сильные морозы, но кузов при этом сохраняется в лучшем состоянии», — объяснил эксперт.

В южных городах такая проблема встречается намного реже, а в регионах Крайнего Севера ее и вовсе нет.

Баканов советует автомобилистам мыть машину хотя бы дважды в месяц. А в идеале — несколько раз в неделю, чтобы смыть следы реагентов.

Ранее эксперт рассказал, какие шины наиболее подвержены воздействию химии с дорог.

Источник: Газета.ru

Фото: За рулем