Сто раз подумайте, прежде чем покупать авто из столиц: и вот почему

Чтобы растопить лед на дорогах в наиболее крупных городах России регулярно используется пескосоляная смесь. Такая обработка сказывается на состоянии кузова, рассказал автоэксперт Петр Баканов.
Он отметил, что больше сильнее всего страдают от коррозии автомобили в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городов средней полосы и северной части России.
«В этих регионах страны кузова живут меньше, либо быстрее зацветают ржавчиной, чем в каких-то отдаленных уголках, где зимой чистый снег и сильные морозы, но кузов при этом сохраняется в лучшем состоянии», — объяснил эксперт.
В южных городах такая проблема встречается намного реже, а в регионах Крайнего Севера ее и вовсе нет.
Баканов советует автомобилистам мыть машину хотя бы дважды в месяц. А в идеале — несколько раз в неделю, чтобы смыть следы реагентов.
Ранее эксперт рассказал, какие шины наиболее подвержены воздействию химии с дорог.
Источник: Газета.ru
Фото: За рулем
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