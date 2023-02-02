На бывшем заводе Ford в Ленобласти обосновалась деревообрабатывающая компания

Деревообрабатывающая компания организует производство на площадке бывшего завода Ford во Всеволожске. Как сообщили в пресс-службе Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, сейчас там идет отладка оборудования.
«Площадка бывшего завода Ford в Ленобласти принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства. Часть территории арендована деревоперерабатывающим производством, и компания успешно функционирует. Инвестор работает в режиме отладки производства», — подчеркнули в ведомстве.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Автоконцерн Ford во Всеволожске Ленинградской области производил модели Ford Focus и Ford Mondeo до июня 2019 года. В декабре 2021 года площадку передали корейскому производителю автозапчастей «СВ Рус», но он так и не успел наладить там выпуск комплектующих.
Деревообрабатывающая компания заключила договор аренды части территории бывшей площадки Ford в 2022 году.
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Источник: ТАСС
Фото: ТАСС
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