На бывшем заводе Ford в Ленобласти обосновалась деревообрабатывающая компания — журнал За рулем

На бывшем заводе Ford в Ленобласти обосновалась деревообрабатывающая компания

Она наладит там производство. Естественно, не автомобилей.

Материалы по теме
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России

Деревообрабатывающая компания организует производство на площадке бывшего завода Ford во Всеволожске. Как сообщили в пресс-службе Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, сейчас там идет отладка оборудования.

«Площадка бывшего завода Ford в Ленобласти принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден был приостановить процесс запуска производства. Часть территории арендована деревоперерабатывающим производством, и компания успешно функционирует. Инвестор работает в режиме отладки производства», — подчеркнули в ведомстве.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Автоконцерн Ford во Всеволожске Ленинградской области производил модели Ford Focus и Ford Mondeo до июня 2019 года. В декабре 2021 года площадку передали корейскому производителю автозапчастей «СВ Рус», но он так и не успел наладить там выпуск комплектующих.

Деревообрабатывающая компания заключила договор аренды части территории бывшей площадки Ford в 2022 году.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТАСС

Фото: ТАСС

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?
Жесткий тест: кроссовер против внедорожника (результаты удивили)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров90
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: