Среднеразмерный кроссовер Dongfeng Fengguang Landian E5 появится 1 марта.

Бренд Fengguang, принадлежащий Dongfeng, готов начать продажи нового кроссовера Landian E5. Это будет первый автомобиль, который получит медиасистему Huawei Hicar3.0.

Дизайн автомобиля достаточно прост: большая решетка радиатора, над которой проходит полоска светодиодных огней, стилизованная под узор решетки. Логотип тоже выполнен в виде точек.

Что касается размера кроссовера, то его длина, ширина и высота составляют 4760, 1865 и 1710 мм соответственно, а колесная база растянулась на 2785 мм.

В салоне установлены 7 сидений по формуле 2+3+2. Здесь много хромированных элементов и вставок под дерево. Автомобиль также оснащен многофункциональным рулевым колесом, цифровой панелью приборов и системой запуска двигателя с кнопки.

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Как уже говорилось, у кроссовера будет самая современная мультимедийная система Huawei HiCar 3.0 с 12 динамиками, а также интеллектуальная система очистки воздуха.

Fengguang Landian E5 оснащен гибридной установкой, состоящей из 1,5-литрового двигателя Fudi Power и электрической гибридной системы DHT300. Мотор имеет очень высокую степень сжатия 15,5:1. О других характеристиках машины мы узнаем позже.

Также Dongfeng готовит молодежный кроссовер — автомобиль не должен быть дорогим, иначе его нельзя будет считать молодежным.

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Фото: Dongfeng