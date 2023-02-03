Скромный хэтчбек Suzuki Celerio появился в России: маломощный и не прожорливый

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Один из российских дилеров привез в Россию хэтчбек Suzuki Celerio. Переднеприводный автомобиль оснащен литровым двигателем, который выдает «скромные» 68 л. с. Хэтчеэк укомплектован роботизированной трансмиссией. Плюсом этого маломощного автомобиля можно назвать расход топлива — всего 4,3 л на 100 км пробега.

Дилеры предлагают автомобиль 2022 года выпуска за 1,59 млн рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Celerio относится ко второму поколению модели, которое было представлено в 2021 году. Хэтчбек базируется на новой оптимизированной платформе Heartect, которая лежит в основе таких моделей, как Swift, Ignis и Wagon R.

Длина машины составляет всего 3695 мм, колесная база — 2435 мм. Объем багажника машины — 313 л.

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Источник: Российская газета

Фото: Suzuki, Unsplash