В конце прошлого года АВТОВАЗ столкнулся с серьезной проблемой — нехваткой комплектующих. При это автомобили, в частности некомплектные Лады Гранты, продолжали выпускать. Одной из главных проблем тогда стало отсутствие электроусилителя руля (ЭУР).
Но, похоже, проблема нехватки ЭУР скоро может быть решена: махачкалинский завод «Авиаагрегат» передал АВТОВАЗу первые опытные образцы собственного ЭУР для автомобилей Lada. В ближайшее время они будут проверены на Ладе Гранте.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Причем их производитель настолько уверен в успешности будущих испытаний, что уже сейчас прорабатывает серийное производство ЭУР для вазовских конвейеров.
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Источник: Нетипичный АВТОВАЗ
Фото: АВТОВАЗ
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