Лады получат отечественные электроусилители руля — журнал За рулем

Лады получат отечественные электроусилители руля

Поставщика нашли в Дагестане.

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В конце прошлого года АВТОВАЗ столкнулся с серьезной проблемой — нехваткой комплектующих. При это автомобили, в частности некомплектные Лады Гранты, продолжали выпускать. Одной из главных проблем тогда стало отсутствие электроусилителя руля (ЭУР).

Но, похоже, проблема нехватки ЭУР скоро может быть решена: махачкалинский завод «Авиаагрегат» передал АВТОВАЗу первые опытные образцы собственного ЭУР для автомобилей Lada. В ближайшее время они будут проверены на Ладе Гранте.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Причем их производитель настолько уверен в успешности будущих испытаний, что уже сейчас прорабатывает серийное производство ЭУР для вазовских конвейеров.

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Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ

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