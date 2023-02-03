Лады получат отечественные электроусилители руля

Поставщика нашли в Дагестане.

Материалы по теме Сделаны в России! 6 главных премьер 2023 года

В конце прошлого года АВТОВАЗ столкнулся с серьезной проблемой — нехваткой комплектующих. При это автомобили, в частности некомплектные Лады Гранты, продолжали выпускать. Одной из главных проблем тогда стало отсутствие электроусилителя руля (ЭУР).

Но, похоже, проблема нехватки ЭУР скоро может быть решена: махачкалинский завод «Авиаагрегат» передал АВТОВАЗу первые опытные образцы собственного ЭУР для автомобилей Lada. В ближайшее время они будут проверены на Ладе Гранте.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Причем их производитель настолько уверен в успешности будущих испытаний, что уже сейчас прорабатывает серийное производство ЭУР для вазовских конвейеров.

«За рулем» теперь можно читать в RuTube

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ