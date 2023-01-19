АВТОВАЗ собирает некомплектные машины — как решается ситуация? — журнал За рулем

АВТОВАЗ собирает некомплектные машины - как решается ситуация?

В конце 2022 года АВТОВАЗ в очередной раз столкнулся с серьезным дефицитом комплектующих…

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Одной из главных проблем тогда стало отсутствие электроусилителя руля (ЭУР) Lada Granta. По неофициальным данным, завод в тот период собрал около 9 тысяч некомплектных машин, но до новогодних праздников сумел решить проблему и дособрать выпущенные автомобили.

В начале 2023 года, как сообщал источник, ситуация повторилась, и на внутренних территориях снова начали скапливаться Гранты без ЭУР. Но последние новости с завода вполне позитивные: после перерыва в полторы недели ЭУР поступают на конвейер сборки Lada Granta.

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Ситуация остается сложной: может возникнуть временная нехватка каких-либо деталей (например, дверных ручек), а единственный цвет для окраски кузова — черный. Как сообщил «За рулем» официальный представитель завода, «возникающие вопросы с некомплектом находятся в режиме ручного управления и решаются».

Источник: ВКонтакте / Avtograd News

Фото: Автоваз

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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