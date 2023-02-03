Почти треть всех работающих в стране автосалонов продают китайские машины.

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Общее количество шоу-румов марок из Китая по итогам 2022 года впервые перевалило за тысячу и составило 1041 точку, следует из аналитики «Открытие Авто» и «АвтоБизнесРевю».

Лидером по числу вновь открытых салонов стала марка Omoda (108 салонов), а по среднему количеству продаж за год с одного ДЦ — бренд Haval (285 автомобилей).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На втором месте по динамике наращивания торговых точек бренд Exeed: в прошлом году был открыт 71 дилерский центр (всего 102). Замыкает ведущую «тройку» сама Chery — появилось 62 автосалона (всего 183). Далее идут Geely — 57 шоу-румов (всего 142) и FAW — 49 автосалонов (всего 104).

При этом среднее количество автомобилей, проданных одним шоу-румом Chery, составляет 210, а у Geely — 172. Например, в сети Lada дилерский центр продавал в прошлом году, в среднем, 623 машины.

Низкая рентабельность привела к тому, что за 2022 год закрылось 158 точек продаж китайских авто.

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Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС