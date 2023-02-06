Автомобилисты начали массово ломать блокираторы на парковках

Некоторым гражданам Красноярска не понравилось оплачивать парковку автомобиля, а бесплатно машину не поставишь, по городу расставили блокираторы. Протест горожане решили выразить следующим образом: они просто ломают установленные замки — либо заезжая на них автомобилем, либо просто наступая ногой.
Таким образом за два месяца был сломан 61 парковочный замок. Общий ущерб составил почти 3 миллиона рублей. Сообщается, что один мужчина лично сломал 16 блокираторов — и теперь ему предстоит заплатить штраф в 800 тысяч рублей…
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
А самый популярный комментарий под этой новостью в соцсетях такой: «Сто лет люди платили за обустройство парковок в городе. А теперь они вдруг стали платные. Еще въезд во дворы надо сделать платными».
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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