Простой бонусу не помеха: сотрудникам калужского «Фольксвагена» выплатят годовую премию — журнал За рулем

Простой бонусу не помеха: сотрудникам калужского «Фольксвагена» выплатят годовую премию

«Фольксваген Груп Рус» не работает с марта прошлого года.

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Годовой бонус в размере 17 250 рублей все сотрудники завода «Фольксваген» в Калуге получат уже 3 февраля 2023 года. Как сообщил председатель Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Дмитрий Трудовой, это закреплено в «Положении о премировании работников ООО „ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус“.

Еще в ноябре 2022 года предлагалось выплачивать сотрудникам годовой бонус по тому же принципу, что и менеджерам компании, а именно гарантированные бонусные выплаты на уровне 90% от суммы за 2019 год.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Тогда эта инициатива не прошла: в ответ на нее сотрудникам заявили, что бонус для менеджеров подчиняется правилам глобального офиса и зависит от правил, принятых в концерне VW. Остальные же сотрудники получат выплаты, зависящие от индивидуальных достижений.

С момента приостановки производства на калужском автозаводе работники получают 2/3 оклада.

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Источник: Autonews

Фото: VW, depositphotos.com

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