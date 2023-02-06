Эксперты рассказали, что будет с ценами на шины и ассортиментом в этом году

В 2022-м цены на шины выросли на 23%.

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Цены на шины для легковых автомобилей выросли на 23,5% к началу 2023 года, говорится в отчете Росстата. Это вдвое больше официального уровня инфляции (+11,94%).

Подорожание коснулось как импортных шин, так и отечественных. К середине сезона, когда спрос на зимние шины упал, цены снизились только у отечественных брендов. Например, шина Cordiant Snow Cross 2 диаметром 18 дюймов сейчас стоит 7866 руб., что на 7% ниже, чем годом ранее.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Цены на летние шины российских и китайских брендов относительно прошлого года выросли не так сильно, как европейских, японских, корейских и американских марок. И это отразилось на спросе: например, продажи российской марки «Кама» выросли в 2,2 раза, Viatti — на 68%.

В 2023 году рост цен замедлится, эксперты ожидают лишь небольшого подорожания, но не дефицита. В России все хорошо с производством шин масс-сегмента, также китайские производители будут увеличивать свою долю на рынке.

Многие дилеры перед зимой переоценили последствия от ухода брендов и затоварились: на складах остались нераспроданные запасы зимних шин китайского производства.

Проблема лишь с покрышками редких размеров: их сейчас найти непросто, а цены на них выросли.

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Источник: Autonews.ru