Эксперты рассказали, что будет с ценами на шины и ассортиментом в этом году

Цены на шины для легковых автомобилей выросли на 23,5% к началу 2023 года, говорится в отчете Росстата. Это вдвое больше официального уровня инфляции (+11,94%).
Подорожание коснулось как импортных шин, так и отечественных. К середине сезона, когда спрос на зимние шины упал, цены снизились только у отечественных брендов. Например, шина Cordiant Snow Cross 2 диаметром 18 дюймов сейчас стоит 7866 руб., что на 7% ниже, чем годом ранее.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Цены на летние шины российских и китайских брендов относительно прошлого года выросли не так сильно, как европейских, японских, корейских и американских марок. И это отразилось на спросе: например, продажи российской марки «Кама» выросли в 2,2 раза, Viatti — на 68%.
В 2023 году рост цен замедлится, эксперты ожидают лишь небольшого подорожания, но не дефицита. В России все хорошо с производством шин масс-сегмента, также китайские производители будут увеличивать свою долю на рынке.
Многие дилеры перед зимой переоценили последствия от ухода брендов и затоварились: на складах остались нераспроданные запасы зимних шин китайского производства.
Проблема лишь с покрышками редких размеров: их сейчас найти непросто, а цены на них выросли.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Autonews.ru
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.