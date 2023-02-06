В Минпромторге рассказали, что будет с ценами на шины — журнал За рулем

В Минпромторге рассказали, что будет с ценами на шины

По крайней мере, дефицита точно не будет.

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Подорожание цен на сырье, колебания курса валют и логистические проблемы — это вызвало сильный рост цен на шины для легковых автомобилей в 2022 году, сообщили в Минпромторге РФ.

Напомним, по данным Росстата, средняя стоимость шин для легковушек в стране в 2022 году выросла на 23,5%.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Изменение цен на шины «на полке» является отложенным из-за лага переработки сырья до 3 месяцев (с учетом изменений цены на сырье) и лага между производством шин и поставкой в розницу до 6 месяцев. Например, летняя шина производится в ноябре 2022 из сырья, купленного по ценам августа 2022-го, а на полке оказывается в феврале 2023-го», — отметили в министерстве.

Уже сформированы запасы на лето, поэтому дефицита не ожидается. Кроме того, есть некоторый переизбыток мощностей, поэтому производители не заинтересованы в необоснованном росте цен.

После смены собственников локализованных в РФ заводов и их запуска на полную мощность есть вероятность, что цены на шины даже снизятся, считают в Минпромторге.

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Источник: ПРАЙМ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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