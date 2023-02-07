Водитель обиделся на ГИБДД и решил взыскать моральный вред — журнал За рулем

Водитель обиделся на ГИБДД и решил взыскать моральный вред

Суду предстояло решить — является ли составление протокола моральным вредом.

Материалы по теме
Появилась новая схема «заработка» — на виновных в аварии

Мужчина вместе с семьей ехал на своей машине в Ставрополе, когда его остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Тот отказался их предъявлять (причина не известна), тогда его отстранили от управления, машину задержали и в итоге оштрафовали на 5 тысяч рублей по ст. 12.7 КоАП («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Потом суд отменил постановление ДПС и прекратил производство, так как не было события нарушения (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП).

Для защиты своих интересов в суде автовладелец нанимал юриста и заплатил ему 25 тыс. рублей. Эту сумму, а еще 50 тыс. рублей морального вреда, он захотел взыскать с ГИБДД, так как ему причинили «убытки и нравственные страдания».

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В краевом суде в его пользу взыскали расходы на юриста, а компенсацию морального вреда снизили до 3 тысяч рублей.

Потом суды неоднократно пересматривали это дело, и в итоге кассационный суд отказал автовладельцу во взыскании морального вреда.

Суд решил, что никакого морального вреда нанесено не было, так как факт составления протокола об административном правонарушении не говорит о незаконности действий властей.

Источник: Право.ру

Фото: АГН «Москва», VK

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест ГАЗ Sobol NN с дизелем Cummins ISF 2.8
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров34
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: