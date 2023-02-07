Водитель обиделся на ГИБДД и решил взыскать моральный вред

Суду предстояло решить — является ли составление протокола моральным вредом.

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Мужчина вместе с семьей ехал на своей машине в Ставрополе, когда его остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Тот отказался их предъявлять (причина не известна), тогда его отстранили от управления, машину задержали и в итоге оштрафовали на 5 тысяч рублей по ст. 12.7 КоАП («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Потом суд отменил постановление ДПС и прекратил производство, так как не было события нарушения (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП).

Для защиты своих интересов в суде автовладелец нанимал юриста и заплатил ему 25 тыс. рублей. Эту сумму, а еще 50 тыс. рублей морального вреда, он захотел взыскать с ГИБДД, так как ему причинили «убытки и нравственные страдания».

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В краевом суде в его пользу взыскали расходы на юриста, а компенсацию морального вреда снизили до 3 тысяч рублей.

Потом суды неоднократно пересматривали это дело, и в итоге кассационный суд отказал автовладельцу во взыскании морального вреда.

Суд решил, что никакого морального вреда нанесено не было, так как факт составления протокола об административном правонарушении не говорит о незаконности действий властей.

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Источник: Право.ру

Фото: АГН «Москва», VK