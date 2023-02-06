Минпромторг найдет краску для автомобилей

В ведомстве рассчитывают, что дефицит лакокрасочных материалов на автозаводах будет исключен в короткие сроки.

Минпромторг заявляет, что отсутствие некоторых номенклатур лакокрасочных материалов никак не повлияет на запланированные объемы производства автомобилей в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Официальные представители Минпромторга поясняют, что затруднения носят краткосрочный характер.

На данный момент на площадке Минпромторга России совместно с АО «АВТОВАЗ» и предприятиями отрасли прорабатываются различные сценарии. <…> В ближайшее время ситуация будет стабилизирована», — заверяют в Минпромторге.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Ранее стало известно, что АВТОВАЗ в начале 2023 года располагает кузовными красками лишь трех цветов.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com