В Московской области продается ВАЗ-2103 первых лет выпуска. Состояние — как с конвейера.

Такие «тройки» начали сходить с конвейера в Тольятти в 1972 году, а выставленный на продажу экземпляр коричневого цвета выпущен в 1974-м. И он действительно производит впечатление только что выкатившегося из заводских ворот. Указанный в объявлении пробег составляет 3 километра — лишь немногим больше, чем машина успевала пройти по заводскому треку перед погрузкой на автовоз.

В описании владелец проявляет редкую лаконичность: «новая машина» — вот и все, что он имеет нам сообщить. Остается судить по фотографиям: кузов, хромированные декоративные элементы и детали интерьера на самом деле выглядят близкими к идеалу. Когда-то ВАЗ-2103 считалась престижной моделью, ее 1,5-литровый двигатель развивал 75 л.с., то есть был самым мощным вариантом из выпускавшихся в семидесятых на ВАЗе.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мощность, дизайн, отделка — все эти нюансы делали «тройку» дороже, чем появившуюся чуть ранее «единичку». Недешева такая машина и сейчас: за показанный на фото автомобиль владелец просит ровно 2 миллиона рублей. Но готов рассмотреть и обмен на другое авто.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Auto.ru

Фото: auto.ru