Лидером по поставкам аккумуляторов в Россию осталась Южная Корея. Однако есть несколько новых тенденций.

Несмотря на безоговорочное и даже укрепившееся за год лидерство (более 33% всех АКБ в России — корейские, это 1 млн 111 тысяч штук). Страна утренней свежести чуть снизила объемы поставок батарей в РФ — это ясно видно по диаграмме. А вот Южная Корея, Турция, Словения, Сербия и Китай нарастили как свою долю на рынке, так и объемы поставок.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Перечисленные страны в 2022 году обеспечили около 80% всего требуемого объема АКБ. Остальные игроки, по понятным причинам, снизили активность. Их доля упала либо слегка, как в случае с Японией, либо кардинально, как в случае с Чехией, которая прежде закрывала едва ли не пятую часть всего спроса, а теперь занимает лишь около 3% всего рынка.

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Источник: Автостат

Фото: Unsplash, depositphotos.com