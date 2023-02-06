В России начались продажи Land Cruiser — такого у нас еще не было! — журнал За рулем

В России начались продажи Land Cruiser - такого у нас еще не было!

Официальные дилеры начали предлагать «Крузак» в необычном для РФ исполнении - это… пикап.

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На сайтах дилерских центров Toyota в Москве и на их страницах в классифайдах начали появляться объявления о продаже новых пикапов Toyota Land Cruiser 79 с одинарной кабиной. Фактически это одноклассник Nissan Navara и Isuzu D-Max — габариты грузового Land Cruiser составляют 5220 х 1690 х 1955 мм при колесной базе 3180 мм. Клиренс — 235 мм.

Под капотом этого крепыша бензиновый турбомотор с отдачей в 228 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой и системой полного привода. Расход АИ-92 в городе — 20 л/100 км… Оснащение: шноркель, ГУР, лебедка, камера заднего вида, центральный замок, ММС с USB-разъемом, электростеклоподъемники, кондиционер.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В России начались продажи Land Cruiser — такого у нас еще не было!

Пикап Land Cruiser 79 — это модификация внедорожника Land Cruiser 70, стартовавшего в производстве в 1984 года… Московские дилеры предлагают новые пикапы без пробега по цене от 6,7 млн рублей.

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Источник: Газета.Ру

Фото: Unsplash, Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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