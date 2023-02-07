Назван способ сэкономить омывающую жидкость: просто гениально!

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин указывает на простейшую закономерность, о которой, тем не менее, многие из нас забывают: расход омывающей жидкости тем больше, чем хуже работают дворники! Логика тут элементарная: все, что не смогла убрать со стекла щетка, вы будете стремиться смыть жидкостью. А посему необходимо помнить, что и щетки, и сам механизм стеклоочистителя необходимо поддерживать в хорошем состоянии.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Тогда и стекло будет чистым, и омывайка не будет расходоваться попусту. Вот пара советов: меняйте щетки регулярно, а при установке следите, чтобы они не задевали уплотнитель стекла.
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Фото: Reddit, depositphotos.com
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