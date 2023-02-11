Ученые назвали 2 причины, почему нам нравится запах бензина

Есть две конкурирующие между собой теории, но ни одна из них не поощряет слишком долгое вдыхание паров бензина.

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Ученые из Ливерпульского университета попытались найти ответ на вопрос, почему многим из нас нравится запах бензина.

Существуют две основные теории: психологическая (связана с нашими воспоминаниями) и физиологическая (связана с путями вознаграждения в нашем мозгу).

Психологическая

Первая, в том числе, объясняет, почему нам нравится запах ванили, лимона или сосны (настолько, что риелторы иногда искусственно нагнетают ароматы, пытаясь выгоднее продать квартиру).

По словам исследователей, наша обонятельная система достаточно близка к частям нашего мозга, которые обрабатывают эмоции, поэтому запахи могут вызывать приятные воспоминания.

Так, запах бензина мы можем ассоциировать с отличной поездкой, отпуском, с комфортным передвижением, наконец.

Физиологическая

Вторая теория говорит о том, что небольшое количество бензола в бензине притупляет нашу нервную систему, вызывая у нас временное чувство эйфории, счастья и блаженства.

Бензол составляет в бензине менее 1%, но наши рецепторы способны его улавливать. Это объясняет и тот факт, почему многим больше нравится запах гоночного бензина: в нем больше бензола, чем в обычном.

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Однако бензол токсичен и способен вызывать нарушения кратковременной памяти и внимания. Его довольно опасно вдыхать в течение длительного времени или в высоких концентрациях.

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Так что исследователи не против того, чтобы водители изредка наслаждались «приятными воспоминаниями», вдыхая пары бензина на заправке, но задерживаться там слишком долго не советуют.



Источник: The drive



Фото: Depositphotos





