«Автодом» до конца февраля приобретет российские активы Mercedes-Benz — журнал За рулем

«Автодом» до конца февраля приобретет российские активы Mercedes-Benz

Российский дилер взял на себя все обязательства по обслуживанию автомобилей немецкой марки.

Материалы по теме
На «китайца» не сяду! Вот классные (и недорогие!) автомобили взамен

«Автодом» планирует до конца февраля закрыть сделку по приобретению активов Mercedes-Benz в России, включая завод в Подмосковье. Компания намерена возобновить производство на заводе уже в этом году, сообщили в пресс-службе российской компании.

Мы планируем закрыть сделку до конца февраля, сейчас она на рассмотрении у правительственной комиссии. В дальнейшем мы будем продолжать производить автомобили на заводе и поддерживать наших партнеров по всем направлениям компаний, которые в периметре сделки», — отметили в «Автодоме».

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Накануне президент Владимир Путин дал разрешение «Автодому» на приобретение 100% долей в дочернем банке немецкого автоконцерна.

О том, что Mercedes-Benz уходит из России и продает свои активы дилерскому холдингу «Автодом», стало известно осенью прошлого года. Российский холдинг пообещал взять на себя обслуживание автомобилей немецкой марки, а также найти партнера для перезапуска завода в Подмосковье.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Подробный обзор кроссовера Mitsubishi Xpander — он уже в России
Тест ГАЗ Sobol NN с дизелем Cummins ISF 2.8
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров140
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: