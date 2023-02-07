«Автодом» до конца февраля приобретет российские активы Mercedes-Benz

«Автодом» планирует до конца февраля закрыть сделку по приобретению активов Mercedes-Benz в России, включая завод в Подмосковье. Компания намерена возобновить производство на заводе уже в этом году, сообщили в пресс-службе российской компании.
Мы планируем закрыть сделку до конца февраля, сейчас она на рассмотрении у правительственной комиссии. В дальнейшем мы будем продолжать производить автомобили на заводе и поддерживать наших партнеров по всем направлениям компаний, которые в периметре сделки», — отметили в «Автодоме».
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Накануне президент Владимир Путин дал разрешение «Автодому» на приобретение 100% долей в дочернем банке немецкого автоконцерна.
О том, что Mercedes-Benz уходит из России и продает свои активы дилерскому холдингу «Автодом», стало известно осенью прошлого года. Российский холдинг пообещал взять на себя обслуживание автомобилей немецкой марки, а также найти партнера для перезапуска завода в Подмосковье.
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Источник: ТАСС
Фото: Unsplash
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