«Автодом» до конца февраля приобретет российские активы Mercedes-Benz

Российский дилер взял на себя все обязательства по обслуживанию автомобилей немецкой марки.

«Автодом» планирует до конца февраля закрыть сделку по приобретению активов Mercedes-Benz в России, включая завод в Подмосковье. Компания намерена возобновить производство на заводе уже в этом году, сообщили в пресс-службе российской компании.

Мы планируем закрыть сделку до конца февраля, сейчас она на рассмотрении у правительственной комиссии. В дальнейшем мы будем продолжать производить автомобили на заводе и поддерживать наших партнеров по всем направлениям компаний, которые в периметре сделки», — отметили в «Автодоме».

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Накануне президент Владимир Путин дал разрешение «Автодому» на приобретение 100% долей в дочернем банке немецкого автоконцерна.

О том, что Mercedes-Benz уходит из России и продает свои активы дилерскому холдингу «Автодом», стало известно осенью прошлого года. Российский холдинг пообещал взять на себя обслуживание автомобилей немецкой марки, а также найти партнера для перезапуска завода в Подмосковье.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash