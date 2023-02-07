За этим кроссовером скоро выстроятся очереди: бренд уважаемый, цена невысокая!

К тому же модель совершенно новая, выглядит здорово, упакована солидно — все, как мы любим.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел почти идеальный антикризисный вариант: новый кроссовер по вменяемой цене, да еще от известной марки. Конечно, выводы делать рано, но присмотреться точно стоит. У некоторых российских дилеров Volkswagen появился кроссовер Jetta VS5. Не удивляйтесь свойственному седанам названию и отсутствию значка VW на решетке: в Китае, откуда к нам приехала модель, Jetta выделена в отдельный бренд и объединяет целую линейку.

А вот суть этого кроссовера вам точно понравится, ведь это слегка переработанный и упрощенный Skoda Karoq. Даже колесная база та же самая: 2630 мм. Упрощение коснулось материалов отделки салона, но не силового агрегата. Под капотом мы найдем наддувный 1.4 (150 л.с.) в паре с гидроавтоматом Aisin — то самое сочетание, которое неплохо зарекомендовало себя на многих VW и Шкодах для РФ. Из вещей, с которыми придется смириться, навскидку можно указать лишь отсутствие полноприводных версий...

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Цена за базовую для России комплектацию (в Китае есть еще проще, с МКП) составляет 1,99 млн рублей. И список за эти деньги получается весьма внушительный, ведь в него входят колеса R18, люк на крыше, 8-дюймовый экран, парктроник, круиз-контроль... Надолго ли сия невиданная щедрость?

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Фото: Volkswagen