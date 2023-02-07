Ищите буксировочный трос? Вот эти точно нельзя покупать! — журнал За рулем

Ищите буксировочный трос? Вот эти точно нельзя покупать!

Потенциально слабые места — это крюк, стропа или швы… Что не выдержит первым?

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Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин испытали на прочность 12 буксировочных тросов с заявленной нагрузкой в 7 тонн. Любой из них вы можете обнаружить в вашем автомобильном магазине. Разброс цен — от 400 до 1150 рублей. Как всегда, испытания проводили по определенной методике.

Тросы тестировали на разрывной машине Р‑20 при помощи специальной оснастки, позволяющей оценить работу тросов разных конструкций. Какой же элемент конструкции сдастся первым — крюк, стропа, шов?...

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Буксировочные тросы, провалившие испытания:

  • Arnezi A0904009. При нагрузке 1480 кг разогнулся крюк — такие дефекты иногда приводят к смертельным исходам.
  • Autovirazh AV-600036. Стропа разорвалась при усилии всего в 620 кг.
  • Stels 54382. При жалких 520 кг поползли швы — это худший результат!

А вообще из 12 тросов пригодным к использованию... оказался только один!

Фото: За рулем

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