Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин испытал 6 приложений для смартфона, работающих как радар-детектор. Излучение измерителей скорости смартфону ловить нечем, но вот обновления точек декларируются как ежедневные. Цена большинства приложений — не дороже 300 рублей. Мы отобрали на Play Market шесть лучших по рейтингу и количеству скачиваний. Какое же поставить?
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Выявилась интересная вещь: чем дешевле приложение, тем лучше оно обнаруживает камеры! Нам вновь понравился «старый знакомый» — приложение «Стрелка» выдает минимум ошибок в предупреждениях, имеет простую и информативную графику и отдельный режим для мотоциклов. Есть нюанс: детали оповещений нужно вдумчиво настраивать под себя… Имеются и минусы, о которых есть смысл рассказать подробнее.
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Фото: Unsplash, «За рулем»
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