Хочу скачать радар-детектор в смартфон — какой выбрать? Эксперт нашел ответ — журнал За рулем

Хочу скачать радар-детектор в смартфон — какой выбрать? Эксперт нашел ответ

Совершенно необязательно самое дорогое приложение окажется самым лучшим…

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Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин испытал 6 приложений для смартфона, работающих как радар-детектор. Излучение измерителей скорости смартфону ловить нечем, но вот обновления точек декларируются как ежедневные. Цена большинства приложений — не дороже 300 рублей. Мы отобрали на Play Market шесть лучших по рейтингу и количеству скачиваний. Какое же поставить?

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Выявилась интересная вещь: чем дешевле приложение, тем лучше оно обнаруживает камеры! Нам вновь понравился «старый знакомый» — приложение «Стрелка» выдает минимум ошибок в предупреждениях, имеет простую и информативную графику и отдельный режим для мотоциклов. Есть нюанс: детали оповещений нужно вдумчиво настраивать под себя… Имеются и минусы, о которых есть смысл рассказать подробнее.

Хочу скачать радар-детектор в смартфон — какой выбрать? Эксперт нашел ответ

А также посмотреть на другие достойные (и не очень) приложения радар-детекторов для смартфона

Фото: Unsplash, «За рулем»

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