Как оно ездит? На продажу выставили экстремально низкий ВАЗ-2108

Машина фактически лежит на асфальте, но перемещается при этом довольно бодро!

В Москве на продажу выставили ВАЗ-2108 необычного вида. Дело в том, что посадка автомобиля экстремально низкая — на опубликованных фото машина фактически лежит кузовом на асфальте. Подкованные в данном вопросе читатели уже догадались, что в машине установлена пневмоподвеска, позволяющая менять дорожный просвет. Собственно, описание это подтверждает: владелец сообщает, что установлена четырехконтурная конструкция с пневмоэлементами типа Rubena.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Помимо этого этот ВАЗ-2108 1999 года имеет антикоррозийную защиту, полную шумоизоляцию, пневмогудок, нештатные ковры салона и новые сиденья. Пробег составляет 220 000 км. Колеса — 14-дюймовые штампованные диски и зимние шипованные покрышки. Так что автомобиль готов к эксплуатации — всего за 155 000 рублей...

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Источник: Auto.Ru

Фото: auto.ru