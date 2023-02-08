Государственная дума РФ приняла законопроект, предписывающий резервировать дату и время пересечения границы для грузовых автомобилей.
Согласно документу, федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» будет дополнен новой статьей 30.1 «Проезд грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок». Тем самым, депутаты окончательно подтвердили, что новые правила пересечения границы касаются только грузовиков и не регулируют проезд легкового транспорта.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Порядок формирования электронной очереди, а также пересечения границы в указанное время должно определить Правительство РФ.
Кроме того, будет составлен перечень ТС, пользующихся правом внеочередного проезда границы.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.