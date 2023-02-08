Новые правила для грузовых автомобилей после утверждения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Государственная дума РФ приняла законопроект, предписывающий резервировать дату и время пересечения границы для грузовых автомобилей.

Согласно документу, федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» будет дополнен новой статьей 30.1 «Проезд грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок». Тем самым, депутаты окончательно подтвердили, что новые правила пересечения границы касаются только грузовиков и не регулируют проезд легкового транспорта.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Порядок формирования электронной очереди, а также пересечения границы в указанное время должно определить Правительство РФ.

Кроме того, будет составлен перечень ТС, пользующихся правом внеочередного проезда границы.

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Источник: ТАСС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС