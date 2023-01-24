Про личные авто речь не идет: в Госдуме пояснили инициативу о брони при пересечении границ — журнал За рулем

Про личные авто речь не идет: в Госдуме пояснили инициативу о брони при пересечении границ

Предлагается внести поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России».

Материалы по теме
Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев опроверг информацию, что всем автомобилистам придется резервировать дату и время для пересечения границы. Он уточнил, что поправки распространяются только на грузовые машины.

«Поправка коснется только грузовых автомобилей, допущенных к международным автоперевозкам. На некоторых пунктах, где простой составляет сегодня 10–15 дней, ликвидировать эту очередь, чтобы водители быстро пересекали государственную границу. Они [водители] стоят там — ни еды нет, ни туалета, живая очередь, режим труда отдыха не соблюдается. Поэтому надо решить эту проблему», — пояснил парламентарий.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Таким образом, на легковые и частные автомобили закон распространяться не будет, а грузовые будут проходить границу по электронной очереди.

Вероятнее всего, нововведение заработает с 1 сентября, уточнил Москвичев.

Источник: Ведомости

Фото: Петр Ковалев/ТАСС, Unsplash

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов
Тест полноприводного Иж-2126 (видео)
Mazda CX-4 из Китая: первый тест

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров19
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: