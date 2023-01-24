Про личные авто речь не идет: в Госдуме пояснили инициативу о брони при пересечении границ

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев опроверг информацию, что всем автомобилистам придется резервировать дату и время для пересечения границы. Он уточнил, что поправки распространяются только на грузовые машины.
«Поправка коснется только грузовых автомобилей, допущенных к международным автоперевозкам. На некоторых пунктах, где простой составляет сегодня 10–15 дней, ликвидировать эту очередь, чтобы водители быстро пересекали государственную границу. Они [водители] стоят там — ни еды нет, ни туалета, живая очередь, режим труда отдыха не соблюдается. Поэтому надо решить эту проблему», — пояснил парламентарий.
Таким образом, на легковые и частные автомобили закон распространяться не будет, а грузовые будут проходить границу по электронной очереди.
Вероятнее всего, нововведение заработает с 1 сентября, уточнил Москвичев.
Источник: Ведомости
Фото: Петр Ковалев/ТАСС, Unsplash
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