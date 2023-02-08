«К такому россияне были не готовы»: эксперт объяснил, почему «просел» рынок легковых авто

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр связывает снижение продаж новых легковых автомобилей в России, в первую очередь, с ростом цен на машины, к которому россияне оказались не готовы. Он предположил, что и дальше рынок будет падать.
Совершенно очевидно, что не все готовы к новым ценам. Не готовы к высоким ценам на отечественную продукцию, а также к ценам на китайские автомобили, которые теперь стоят в полтора раза дороже, чем стоили раньше. Те же автомобили, которые поступают в страну посредствам параллельного импорта, тоже не имеют привлекательной цены. Круг покупателей, которые готовы потратить на них деньги, достаточно узок», — отметил эксперт.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Еще одним фактором, повлиявшим на снижение продаж автомобилей в России, Хайцеэр назвал недостаточную уверенность потенциальных покупателей «в своем завтрашнем доходе». Он отметил, что львиная доля автомобилей приобреталась в кредит, и очевидно, что доля таких покупателей существенно сократилась.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Рамблер
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.