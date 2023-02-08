Новый Duster покрыли матом в Европе

В таком виде автомобиль выпустят в строго лимитированной серии.

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В Европе начнутся продажи Dacia Duster в версии Mat Edition.

Количество таких машин будет строго ограничено: так, для Германии выделено всего 225 экземпляров.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Mat Edition базируется на комплектации Journey и дополнительно предлагает камеру с несколькими ракурсами, подогрев передних сидений и систему доступа и запуска без ключа.

Особенностью этого исполнения кроссовера стала частично нанесенная вручную отделка кузова в матовом цвете «серая комета». На автомобиле установлены 17-дюймовые черные легкосплавные диски, глянцево-черные корпуса наружных зеркал с оранжевой полосой, глянцево-черная антенна в форме акульего плавника и серые рейлинги на крыше.

Duster Mat Edition оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой ​​​​коробкой передач с двойным сцеплением.

Цены на такой автомобиль в Германии начинаются от 26 400 евро (2 млн рублей) и включают четыре года обслуживания и гарантию.

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Источник: Аuto Мedienportal.net

Фото: Renault Group