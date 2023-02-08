Новый Duster покрыли матом в Европе

В Европе начнутся продажи Dacia Duster в версии Mat Edition.
Количество таких машин будет строго ограничено: так, для Германии выделено всего 225 экземпляров.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Mat Edition базируется на комплектации Journey и дополнительно предлагает камеру с несколькими ракурсами, подогрев передних сидений и систему доступа и запуска без ключа.
Особенностью этого исполнения кроссовера стала частично нанесенная вручную отделка кузова в матовом цвете «серая комета». На автомобиле установлены 17-дюймовые черные легкосплавные диски, глянцево-черные корпуса наружных зеркал с оранжевой полосой, глянцево-черная антенна в форме акульего плавника и серые рейлинги на крыше.
Duster Mat Edition оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.
Цены на такой автомобиль в Германии начинаются от 26 400 евро (2 млн рублей) и включают четыре года обслуживания и гарантию.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: Аuto Мedienportal.net
Фото: Renault Group
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.