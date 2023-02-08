Подержанные автомобили упали в цене — журнал За рулем

Подержанные автомобили упали в цене

В списке — отечественные авто и иномарки.

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Анализ динамики средних цен на подержанные легковые автомобили в январе 2023 года показал, что некоторые модели относительно последнего месяца 2022 года незначительно упали в цене.

Так, однолетняя Lada Granta подешевела на 1,9%, трехлетний Volkswagen Tiguan — на 1,8%, а двухлетний Kia Sportage — на 0,5%, говорится в исследовании Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Также упали в цене однолетние Kia Rio (-0,7%), Hyundai Solaris (-0,1%) и Hyundai Tucson (-0,3%), двухлетние Renault Duster (-0,3%) и Skoda Octavia (-0,2%), трехлетние Renault Logan (-0,1%) и Kia Sportage (-0,1%).

По-прежнему спросом на вторичном рынке пользуются машины стоимостью до 1,5 млн рублей. Сейчас под этот параметр попадают, в основном, автомобили Lada, а также годовалые Hyundai Solaris и Kia Rio.

Источник: Российская газета

Фото: depositphotos.com

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